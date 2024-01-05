Міжнародні резерви України за 2023 рік зросли на 42% та перевищили 40,5 млрд доларів

Як зазначили в прес-службі НБУ, у грудні резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

На валютні рахунки уряду в НБУ у грудні надійшло 5 546,4 млн доларів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 708,2 млн доларів.

Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку в грудні становив 3,553 млрд доларів, збільшившись у 1,4 рази порівняно з листопадом. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року.

Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 426,7 млн доларів.

Валюті резерви у 2023 році

За даними НБУ, минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд доларів.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 19,7 млрд доларів, через трастовий фонд Світового банку - 16,4 млрд доларів.(зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн), МВФ - 4,5 млрд доларів та Канади - 1,8 млрд доларів

Як зазначили в НБУ, міжнародна допомога разом із розміщенням валютних ОВДП на близько 4,5 млрд доларів дали змогу:

компенсувати чисті інтервенцій НБУ з продажу валюти (28,6 млрд доларів). До переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу НБУ продавав валюту для підтримання фіксації офіційного курсу гривні, а після переходу - для компенсації структурного дефіциту валюти та згладжування надмірних курсових коливань;

профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,0 млрд доларів);

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім для підтримання курсової стійкості і надалі.