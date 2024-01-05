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Международные резервы Украины за 2023 год выросли на 42% и превысили 40,5 млрд долларов

Фото: Международные резервы Украины достигли 40,5 млрд долларов
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В декабре резервы увеличились на 4,4% (на 1,712 млрд долларов).

Как отметили в пресс-службе НБУ, в декабре резервы выросли благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

На валютные счета правительства в НБУ в декабре поступило 5546,4 млн долларов. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 708,2 млн долларов.

Чистая продажа валюты НБУ на межбанке в декабре составила 3,553 млрд долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года.

Кроме того, в декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 426,7 млн долларов.

Валютные резервы в 2023 году

По данным НБУ, в прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд. долларов.

Наибольшая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 19,7 млрд долларов, через трастовый фонд Всемирного банка - 16,4 млрд долларов (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ – 4,5 млрд долларов и Канады – 1,8 млрд долларов

Как отметили в НБУ, международная помощь вместе с размещением валютных ОВГЗ на около 4,5 млрд долларов позволила:

  • компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (28,6 млрд долларов). До перехода в режим управляемой гибкости обменного курса НБУ продавал валюту для поддержки фиксации официального курса гривны, а после перехода - для компенсации структурного дефицита валюты и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний;
  • профинансировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9 млрд долларов);
  • нарастить международные резервы до уровня, достаточного для поддержания курсовой устойчивости и в дальнейшем.

Прогноз НБУ

В октябре НБУ улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2023 года с 38,3 до 41,8 млрд долларов. В 2024 году резервы составят 44,7 млрд долларов, в 2025 году - 45,0 млрд долларов.

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Национальный банк Украины