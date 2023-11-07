Міжнародні резерви скорочуються третій місяць поспіль: НБУ назвав причину

За даним преc-служби НБУ, така динаміка в жовтні зумовлювалася інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. "Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Причини скорочення

Як зазначили в НБУ упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України. У жовтні НБУ продав на валютному ринку 3 351,5 млн доларів та викупив до резервів 14,0 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3 337,5 млн доларів порівняно із 2 691,4 млн доларів у вересні.

За даними НБУ, зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу.

Так, з 2 до 6 жовтня чистий продаж валюти Національним банком на валютному ринку становив відповідно до балансових даних 1 151,7 млн доларів, майже половину цього обсягу НБУ продав у перший день дії нового курсового режиму. Надалі інтервенції НБУ з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за державним боргом.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 313,1 млн доларів. З цієї суми:

1 590,4 млн доларів - макрофінансова допомога від ЄС;

1 150,0 млн доларів - грант від Сполучених Штатів через Цільовий фонд донорів Світового банку;

572,7 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 892,5 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 млн доларів.