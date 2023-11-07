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Международные резервы сокращаются третий месяц: НБУ назвал причину

Фото: Международные резервы в октябре сократились до 39 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины за октябрь 2023 сократились на 1,9% до 38,973 млрд долларов. Резервы падают третий месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

По данным пресс-службы НБУ, такая динамика в октябре обусловливалась интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. "В то же время оба фактора в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Причины сокращения

Как отметили в НБУ, на протяжении октября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции НБУ на валютном рынке Украины. В октябре НБУ продал на валютном рынке 3 351,5 млн. долларов и выкупил в резервы 14,0 млн. долларов. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 3 337,5 млн долларов по сравнению с 2 691,4 млн долларов в сентябре.

По данным НБУ, рост интервенций, прежде всего, обуславливался ситуативным увеличением спроса на валюту в первые дни перехода от фиксации курса к режиму управляемой гибкости курса.

Так, со 2 по 6 октября чистая продажа валюты Национальным банком на валютном рынке составляла в соответствии с балансовыми данными 1 151,7 млн долларов, почти половину этого объема НБУ продал в первый день действия нового курсового режима. В дальнейшем интервенции НБУ по продаже валюты стабилизировались до уровня, наблюдавшегося к моменту перехода к управляемой гибкости курса.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты по государственному долгу.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 3 313,1 млн. долларов. Из этой суммы:

  • 1 590,4 млн долларов – макрофинансовая помощь от ЕС;
  • 1 150,0 млн долларов – грант от Соединенных Штатов через Целевой фонд доноров Всемирного банка;
  • 572,7 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 892,5 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 80,1 млн. долларов.

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Национальный банк Украины