Міжнародні перекази для українців стануть дешевшими: про що домовилися у Брюсселі

За ініціативи Європейської Комісії у Брюсселі підписано Спільну заяву надавачів послуг з переказу коштів в Україну. Головна мета документа - розширити можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Ці компанії та банки зобов’язалися сприяти наданню конкурентоспроможних послуг з переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну, зазначили в НБУ.

Підписантами спільної заяви стали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасників, що здійснюють, зокрема, діяльність на території ЄС та України: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, НоваПей, Укрпошта, УФГ.

Нагадаємо, за даними НБУ, за січень-липень 2022 року в Україну надійшло 7,606 млрд доларів переказів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (8,069 млрд доларів).

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