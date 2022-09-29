Міжнародні перекази для українців стануть дешевшими: про що домовилися у Брюсселі
За ініціативи Європейської Комісії у Брюсселі підписано Спільну заяву надавачів послуг з переказу коштів в Україну. Головна мета документа - розширити можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, йдеться про:
- сприяння зниженню комісій з переказу коштів до цільового показника у 3%;
- зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії Росії проти України як у односторонньому, так і у двосторонньому порядку;
- розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та НБУ.
Підписантами спільної заяви стали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасників, що здійснюють, зокрема, діяльність на території ЄС та України: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, НоваПей, Укрпошта, УФГ.
Ці компанії та банки зобов’язалися сприяти наданню конкурентоспроможних послуг з переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої домівки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, за даними НБУ, за січень-липень 2022 року в Україну надійшло 7,606 млрд доларів переказів, що на 5,7% менше, ніж роком раніше (8,069 млрд доларів).
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