Международные переводы для украинцев станут дешевле: о чем договорились в Брюсселе

По инициативе Европейской Комиссии в Брюсселе подписано Совместное заявление поставщиков услуг по переводу средств в Украину. Главная цель документа - расширить возможности для доступных и прозрачных переводов для поддержки украинцев и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Эти компании и банки обязались содействовать предоставлению конкурентоспособных услуг по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину, отметили в НБУ.

Подписантами совместного заявления стали руководители платежных организаций международных платежных систем и их участников, работающих, в частности, на территории ЕС и Украины: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, НоваПэй, Укрпочта, УФГ.

Напомним, по данным НБУ, за январь-июль 2022 года в Украину поступило 7,606 млрд долларов переводов, что на 5,7% меньше, чем годом ранее (8,069 млрд долларов).

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