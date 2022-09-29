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Международные переводы для украинцев станут дешевле: о чем договорились в Брюсселе

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 09:21
Международные переводы для украинцев станут дешевле: о чем договорились в Брюсселе Фото: переводы в Украину станут дешевле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По инициативе Европейской Комиссии в Брюсселе подписано Совместное заявление поставщиков услуг по переводу средств в Украину. Главная цель документа - расширить возможности для доступных и прозрачных переводов для поддержки украинцев и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В частности, речь идет о:

  • снижении комиссий по переводу средств до целевого показателя в 3%;
  • снижении общих размеров комиссий за перевод средств во время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;
  • раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ.

Подписантами совместного заявления стали руководители платежных организаций международных платежных систем и их участников, работающих, в частности, на территории ЕС и Украины: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, НоваПэй, Укрпочта, УФГ.

Эти компании и банки обязались содействовать предоставлению конкурентоспособных услуг по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину, отметили в НБУ.

Напомним, по данным НБУ, за январь-июль 2022 года в Украину поступило 7,606 млрд долларов переводов, что на 5,7% меньше, чем годом ранее (8,069 млрд долларов).

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