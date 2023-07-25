Международная морская организация призвала РФ прекратить угрозу судоходству в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Совет Международной морской организации на заседании в Лондоне приветствовал усилия Украины по обеспечению свободы и безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря.

При этом совет ИМО заявил о разочаровании в прекращении "зернового соглашения" Россией и подтвердил свои требования к РФ по немедленному прекращению военной агрессии и угрозам торговому судоходству.

"Вместе с партнерами мы ищем решения, чтобы продлить агроэкспорт и возобновить свободное торговое судоходство, потому что понимаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности мира и международной торговли. Совет Международной морской организации признает право Украины на свободное торговое судоходство. Право, которое нам гарантировало международное морское право". сказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Отметим, что Международная морская организация (ИМО) является специализированным учреждением ООН, регулирующим международное торговое судоходство и отвечающим за безопасное судоходство. В состав ИМО входят 175 стран-членов.

Выход России из "зернового соглашения"

На прошлой неделе в России заявили о выходе из "зернового соглашения, которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинскую продовольствие из портов Черного моря.

После этого российские военные почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они наносят ракетные удары по Одессе и области.

Так, в ночь на 24 июля россияне атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

При этом министры сельского хозяйства стран Евросоюза сегодня должны обсудить, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре.

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