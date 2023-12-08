Міжнародна морська організація направить місію в Україну: з якою метою

Міжнародна морська організація направить до України місію для виявлення потреб країни в реалізації права на вільне судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова .

"Таке рішення лягло в основу прийнятої Асамблеєю ММО резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство". Результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні", - заявив Кубраков.

Як відзначив міністр, вищезгадане рішення й не обрання Росії до Ради ММО на 2023 й 2024 роки, свідчать про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни.

"Асамблея також схвально відзначила зусилля України з розблокування вільного судноплавства у Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден", - додав міністр.

"Зерновий коридор"

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста.

Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав раніше Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів