Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу МАУ зробила спільну заяву: що відомо
Міністри закордонних справ Канади, Швеції, України і США зробили сьогодні конкретні кроки, спрямовані на притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"Ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану", - йдеться у заяві.
При цьому, Міжнародна група з координації посилається на ст. 14 Конвенції про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.
Координаційна група зазначає, що продовжить докладати всіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами.
"Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин", - констатували у заяві дипломати країн, що входять до Координаційної групи.
У жовтні цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що Україна та ще три країни закликали Іран забезпечити справедливість та прозорість розслідування збиття літака "МАУ" над Тегераном.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії "МАУ" було збито іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.
7 липня 2022 року стало відомо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.
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