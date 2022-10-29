Міжнародна фінансова корпорація залучатиме приватний капітал для відновлення України

За даними прес-служби, роль IFC передбачає підтримку уряду у створенні умов, за яких приватні інвестори зможуть значно збільшити інвестиції в інфраструктуру, зокрема на умовах державно-приватного партнерства.

Співпраця передбачатиме допомогу IFC у пріоритезації проектів з відновлення країни, зокрема, в секторах:

транспорт і логістика (аеропорти, порти, залізничні вокзали, логістика дороги);

міська інфраструктура (громадський транспорт, тепло-, водопостачання тощо);

соціальна інфраструктура (школи, дитсадки, лікарні, доступне житло);

енергетика.

Також IFC допомагатиме уряду в підготовці та реалізації пріоритетних проектів.

Міжнародна фінансова корпорація входить до групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у країнах з нестабільністю та конфліктами.

Україна є членом IFC з 1993 року. Саме завдяки співпраці з IFC та ЄБРР було підготовлено пілотні концесійні проєкти в морських портах Ольвія та Херсон.