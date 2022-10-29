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Міжнародна фінансова корпорація залучатиме приватний капітал для відновлення України

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 09:21
Міжнародна фінансова корпорація залучатиме приватний капітал для відновлення України Фото: IFC буде залучати приватний капітал відновлення України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив Меморандум про порозуміння Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить до структури Світового банку. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, роль IFC передбачає підтримку уряду у створенні умов, за яких приватні інвестори зможуть значно збільшити інвестиції в інфраструктуру, зокрема на умовах державно-приватного партнерства.

Співпраця передбачатиме допомогу IFC у пріоритезації проектів з відновлення країни, зокрема, в секторах:

  • транспорт і логістика (аеропорти, порти, залізничні вокзали, логістика дороги);
  • міська інфраструктура (громадський транспорт, тепло-, водопостачання тощо);
  • соціальна інфраструктура (школи, дитсадки, лікарні, доступне житло);
  • енергетика.

Також IFC допомагатиме уряду в підготовці та реалізації пріоритетних проектів.

Міжнародна фінансова корпорація входить до групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у країнах з нестабільністю та конфліктами.

Україна є членом IFC з 1993 року. Саме завдяки співпраці з IFC та ЄБРР було підготовлено пілотні концесійні проєкти в морських портах Ольвія та Херсон.

Нагадаємо, що у вересні Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входити до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року.

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