Міжнародна фінансова корпорація залучатиме приватний капітал для відновлення України
Кабінет міністрів схвалив Меморандум про порозуміння Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить до структури Світового банку. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
За даними прес-служби, роль IFC передбачає підтримку уряду у створенні умов, за яких приватні інвестори зможуть значно збільшити інвестиції в інфраструктуру, зокрема на умовах державно-приватного партнерства.
Співпраця передбачатиме допомогу IFC у пріоритезації проектів з відновлення країни, зокрема, в секторах:
- транспорт і логістика (аеропорти, порти, залізничні вокзали, логістика дороги);
- міська інфраструктура (громадський транспорт, тепло-, водопостачання тощо);
- соціальна інфраструктура (школи, дитсадки, лікарні, доступне житло);
- енергетика.
Також IFC допомагатиме уряду в підготовці та реалізації пріоритетних проектів.
Міжнародна фінансова корпорація входить до групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у країнах з нестабільністю та конфліктами.
Україна є членом IFC з 1993 року. Саме завдяки співпраці з IFC та ЄБРР було підготовлено пілотні концесійні проєкти в морських портах Ольвія та Херсон.
Нагадаємо, що у вересні Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входити до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року.