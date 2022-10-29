Международная финансовая корпорация привлечет частный капитал для восстановления Украины

Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, роль IFC предусматривает поддержку правительства в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, в частности, на условиях государственно-частного партнерства.

Сотрудничество будет предусматривать помощь IFC в приоритете проектов по восстановлению страны, в частности, в секторах:

транспорт и логистика (аэропорты, порты, ж/д вокзалы, логистика дороги);

городская инфраструктура (общественный транспорт, тепло-, водоснабжение и т.п.);

социальная инфраструктура (школы, детсады, больницы, доступное жилье);

энергетика.

Также IFC будет помогать правительству в подготовке и реализации приоритетных проектов.

Международная финансовая корпорация входит в группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в странах с нестабильностью и конфликтами.

Украина является членом IFC с 1993 года. Именно благодаря сотрудничеству с IFC и ЕБРР были подготовлены пилотные концессионные проекты в морских портах Ольвия и Херсон.