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Международная финансовая корпорация привлечет частный капитал для восстановления Украины

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Украина, Суббота 29 октября 2022 09:21
Международная финансовая корпорация привлечет частный капитал для восстановления Украины Фото: IFC будет привлекать частный капитал восстановления Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Меморандум о взаимопонимании Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, роль IFC предусматривает поддержку правительства в создании условий, при которых частные инвесторы смогут значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, в частности, на условиях государственно-частного партнерства.

Сотрудничество будет предусматривать помощь IFC в приоритете проектов по восстановлению страны, в частности, в секторах:

  • транспорт и логистика (аэропорты, порты, ж/д вокзалы, логистика дороги);
  • городская инфраструктура (общественный транспорт, тепло-, водоснабжение и т.п.);
  • социальная инфраструктура (школы, детсады, больницы, доступное жилье);
  • энергетика.

Также IFC будет помогать правительству в подготовке и реализации приоритетных проектов.

Международная финансовая корпорация входит в группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в странах с нестабильностью и конфликтами.

Украина является членом IFC с 1993 года. Именно благодаря сотрудничеству с IFC и ЕБРР были подготовлены пилотные концессионные проекты в морских портах Ольвия и Херсон.

Напомним, что в сентябре Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову. Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

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