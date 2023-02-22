Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву IFJ .

Міжнародна федерація журналістів заявила, що призупинила членство головної журналістської профспілки Росії ( RUJ ) після того, як росіяни створили відділення в окупованих регіонах України.

Членство RUJ було призупинено з негайним набранням чинності після того, як Виконавчий орган ухвалив "попереднє рішення про виключення", що є максимальною санкцією в рамках повноважень Виконавчого органу за дії, які "суперечать принципам або цілям… Федерації"

Рішення було прийнято після розслідування поведінки RUJ після вторгнення Росії в Україну та створення осередків RUJ на анексованих українських територіях.

"IFJ - це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками", - сказав президент IFJ Домінік Прадалі.