Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Росії
Сьогодні, 22 лютого, Міжнародна федерація журналістів (IFJ) призупинила членство російської спілки журналістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву IFJ.
Міжнародна федерація журналістів заявила, що призупинила членство головної журналістської профспілки Росії (RUJ) після того, як росіяни створили відділення в окупованих регіонах України.
Членство RUJ було призупинено з негайним набранням чинності після того, як Виконавчий орган ухвалив "попереднє рішення про виключення", що є максимальною санкцією в рамках повноважень Виконавчого органу за дії, які "суперечать принципам або цілям… Федерації"
Рішення було прийнято після розслідування поведінки RUJ після вторгнення Росії в Україну та створення осередків RUJ на анексованих українських територіях.
"IFJ - це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між братськими спілками", - сказав президент IFJ Домінік Прадалі.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії.
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