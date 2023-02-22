ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международная федерация журналистов приостановила членство России

Новина українською →
США, Среда 22 февраля 2023 17:32
Международная федерация журналистов приостановила членство России Фото: членство международного журналистского профсоюза в России приостановлено (facebook.cov Russian Union of Journalists)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство российского союза журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление IFJ.

Международная федерация журналистов заявила, что приостановила членство главного журналистского профсоюза России (RUJ) после того, как россияне создали отделения в оккупированных регионах Украины.

Членство RUJ было приостановлено с немедленным вступлением в силу после того, как Исполнительный орган принял "предварительное решение об исключении", что является максимальной санкцией в рамках полномочий Исполнительного органа за действия, которые "противоречат принципам или целям... Федерации"

Решение было принято после расследования поведения RUJ после вторжения России в Украину и создания ячеек RUJ на аннексированных украинских территориях.

"IFJ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех ячеек на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли раскол между братскими союзами", - сказал президент IFJ Доминик Прадали.

Напомним, по данным западных СМИ, новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины