Международная федерация журналистов приостановила членство России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление IFJ .

Международная федерация журналистов заявила, что приостановила членство главного журналистского профсоюза России ( RUJ) после того, как россияне создали отделения в оккупированных регионах Украины.

Членство RUJ было приостановлено с немедленным вступлением в силу после того, как Исполнительный орган принял "предварительное решение об исключении", что является максимальной санкцией в рамках полномочий Исполнительного органа за действия, которые "противоречат принципам или целям... Федерации"

Решение было принято после расследования поведения RUJ после вторжения России в Украину и создания ячеек RUJ на аннексированных украинских территориях.

"IFJ - это организация, построенная на международной солидарности, на принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и уважения прав всех журналистов. Действия Союза журналистов России по созданию четырех ячеек на аннексированных украинских территориях явно нарушили эту солидарность и посеяли раскол между братскими союзами", - сказал президент IFJ Доминик Прадали.