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Міжнародна федерація волейболу вирішила долю Росії та Білорусі

Фото: Збірна Росії надалі зможе грати хіба що проти Білорусі (facebook.com/RusVolleyTeam)
Автор: Антон Федорців

Російські та білоруські національні команди та клуби й надалі не зможуть виступати на міжнародному рівні.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

РФ і Білорусь залишилися ізольованими від інтернаціональних турнірів. Обидві країни також прибрали з рейтингів ФІВБ.

Відсторонення усіх російських і білоруських команд залишиться в силі для всіх різновидів волейболу. Вони не зможуть змагатися на міжнародній арені в класичному волейболі, пляжному варіанті гри та волейболі на снігу. Власне рішення ФІВБ мотивувала рекомендаціями МОК. Олімпійський рух закликав повернути в змагання лише індивідуальних спортсменів.

Українська чоловіча та жіноча збірні тепер піднімуться в світових рейтингах національних команд. Чоловіки опиняться на 14-й сходинці, а жінки – на 21-й. Кінцевої дати відсторонення Росії та Білорусі у ФІВБ не визначили. Утім, очки обох країн у рейтингу заморозять.

Ізоляція РФ і Білорусі в світовому волейболі

Міжнародна федерація волейболу серед перших відреагувала на повномасштабне вторгнення російських військ до України. Росія втратила право на проведення ЧС-2022, а збірна втратила місце на турнірі.

Замість неї по рейтингу на форум потрапила збірна України. "Синьо-жовті" стали однією зі сенсацій чемпіонату світу та дійшла до чвертьфіналу змагань. Там підопічні Угіса Крастіньша драматично програли збірній Словенії.

Згодом російська національна команда була позбавлена права на участь у кваліфікаційному турнірі до Олімпіади-2024. Чоловіча та жіночі збірної Росії входять у категорію грандів і завоювували медалі чемпіонатів світу та Європи, а також Олімпійських ігор.

До слова, раніше Україна отримала першого суперника в плей-офф Золотої Євроліги.

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