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Международная федерация волейбола решила судьбу России и Беларуси

Фото: Сборная России в дальнейшем сможет играть разве что против Беларуси (facebook.com/RusVolleyTeam)
Автор: Антон Федорцив

Российские и белорусские национальные команды и клубы и дальше не смогут выступать на международном уровне.

Такое решение приняла Международная федерация волейбола (ФИВБ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

РФ и Беларусь остались изолированными от интернациональных турниров. Обе страны также убрали из рейтингов ФИВБ.

Отстранение всех российских и белорусских команд останется в силе для всех разновидностей волейбола. Они не смогут соперничать на международной арене в классическом волейболе, пляжном варианте игры и волейболе на снегу. Собственное решение ФИВБ мотивировало рекомендациями МОК. Олимпийское движение призвало вернуть в соревнование только индивидуальных спортсменов.

Украинские мужские и женские сборные теперь поднимутся в мировых рейтингах национальных команд. Мужчины окажутся на 14-й строчке, а женщины – на 21-й. Конечную дату отстранения России и Беларуси в ФИВБ не определили. Впрочем, очки обеих стран в рейтинге заморозят.

Изоляция РФ и Беларуси в мировом волейболе

Международная федерация волейбола среди первых отреагировала на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Россия потеряла право на проведение ЧМ-2022, а сборная лишилась места на турнире.

Вместо нее по рейтингу на форум попала сборная Украины. "Сине-желтые" стали одной из сенсаций чемпионата мира и дошли до четвертьфинала соревнований. Там подопечные Угиса Крастиньша драматически проиграли сборной Словении.

Впоследствии российская национальная команда была лишена права на участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024. Мужская и женская сборная России входят в категорию грандов и завоевывали медали чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр.

К слову, ранее Украина получила первого соперника в плей-офф Золотой Евролиги.

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