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Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до турнірів у нейтральному статусі

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Середа 19 липня 2023 21:54
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян до турнірів у нейтральному статусі Фото: Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі.

Про це заявила Міжнародна федерація, повідомляє РБК-Україна.

"Виконавчий комітет ухвалив рішення дозволити на суворих умовах участь спортсменів і персоналу з Росії та Білорусі в санкціонованих FIG заходах", - йдеться у повідомленні.

Вони виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени без будь-якого зв'язку з Російською Федерацією або Білоруссю, їхніми національними федераціями або національними олімпійськими комітетами.

В організації наголосили, що найближчими тижнями розроблять спеціальні правила і документи, на підставі яких ухвалюватимуть рішення про надання нейтрального статусу.

Як росіяни та білоруси зможуть отримати цей статус

Будь-який атлет, який бажає отримати статус індивідуального нейтрального спортсмена, повинен буде подати заявку в FIG відповідно до спеціальних правил.

"Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях FIG з 1 січня 2024 року", - додали у Федерації.

Росіяни та білоруси в міжнародному спорті

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти росіян та білорусів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже цього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

В Україні жорстко відреагували на такий абсурдний крок - запросили голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут та нагадували про велику кількість загиблих українських спортсменів у ході війни.

Пізніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади.

Документ наголошує на тому, що допуск росіян та білорусів до спортивних змагань неможливий навіть "у нейтральному форматі" - без прапорів та гімну.

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