Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга

Міністр повідомив про розширення доставки ще на п'ять країн Європи.

"Запустили цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", - повідомив Клименко.

За словами міністра, українці за кордоном направили близько трьох тисяч заявок на виготовлення документів водія. Найбільший попит на послугу зафіксовано у Польщі.

Міжнародна доставка провадиться у терміни близько 15 днів. Список країн, де буде доступна послуга, розширюється.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - повідомив Клименко.

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