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Міжнародна автомобільна федерація затвердила календар Формули-1 на сезон-2023

Фото: Макс Ферстаппен із кубком Гран-прі Італії-2022 (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Графік гран-прі наступного сезону чемпіонату світу Формула-1 затвердила Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Сезон-2023 Королівських автоперегонів отримав календар гонок. Чемпіонат складатиметься з 24-х етапів.

Перший гран-прі запланований на 5 березня. Стартова гонка прийдешнього сезону пройде в Бахрейні. Завершиться кампанія в Абу-Дабі 26 листопада. Місця в календарі зберегли легендарні траси в Монако та Спа. Натомість вилетів із графіку змагань автодром "Поль Рікар" у Франції.

У порівнянні з нинішнім сезоном у чемпіонаті з'явиться два нових етапи – Гран-прі Маямі та Гран-прі Катару. Також у календарі на 16 квітня призначений Гран-прі Китаю, але він, найімовірніше, знову не відбудеться. Через пов'язані з пандемією коронавірусу проблеми траса в Шанхаї пропустила 3 сезони поспіль.

Окрім того, організатори Формули-1 запланували на новий сезон два "тріплхедери" – три етапи поспіль щотижня. У травні-червні пілоти виступлять в Імолі, Монако та Іспанії, а в жовтні-листопаді – в США, Мексиці та Бразилії відповідно.

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Італії після старту з четвертого ряду.

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Формула-1