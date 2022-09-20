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Международная автомобильная федерация утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023

Фото: Макс Ферстаппен с кубком Гран-при Италии-2022 (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

График гран-при в следующем сезоне чемпионата мира Формула-1 утвердила Международная автомобильная федерация (FIA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Сезон-2023 "Большого цирка" получил календарь гонок. Чемпионат будет состоять из 24-х этапов.

Первый гран-при запланирован на 5 марта. Стартовая гонка грядущего сезона пройдет в Бахрейне. Завершится кампания в Абу-Даби 26 ноября. Места в календаре сохранили легендарные трассы в Монако и Спа. Вместо этого вылетел из графика соревнований автодром "Поль Рикар" во Франции.

По сравнению с нынешним сезоном в чемпионате появится два новых этапа – Гран-при Майами и Гран-при Катара. Также в календаре на 16 апреля назначен Гран-при Китая, однако он, вероятнее всего, снова не состоится. Из-за связанных с пандемией коронавируса проблем трасса в Шанхае пропустила 3 ​​сезона подряд.

Кроме того, организаторы Формулы-1 запланировали на новый сезон два "триплхедера" – три этапа подряд еженедельно. В мае-июне пилоты выступят в Имоле, Монако и Испании, а в октябре-ноябре – в США, Мексике и Бразилии соответственно.

К слову, нидерландец Ферстаппен триумфовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда.

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Формула-1