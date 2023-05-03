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Між "ударами" дронів минуло 16 хвилин. ЗМІ дізналися деталі "атаки" на Кремль

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Середа 03 травня 2023 17:02
Між "ударами" дронів минуло 16 хвилин. ЗМІ дізналися деталі "атаки" на Кремль Ілюстративне фото: ЗМІ дізналися деталі "атаки" на Кремль (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що між нібито "ударами" двох безпілотників Кремлем пройшло 16 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що перший дрон помітили над Кремлем о 2:27 за московським часом. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на даху виникло займання.

Удар другого БПЛА зафіксовано о 2:43. Його уламки впали на територію Кремля.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників. У мережі вже публікували відео момент "удару".

При цьому в Офісі президента запевняють, що Україна не атакувала Кремль цієї ночі чи будь-які інші об'єкти на території РФ.

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