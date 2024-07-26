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Между Турцией и Германией возник спор из-за блюда

Турция, Пятница 26 июля 2024 19:32
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Между Турцией и Германией возник спор из-за блюда Фото: Между Турцией и Германией возник спор (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Турецкая ассоциация хотела зарегистрировать статус денер-кебаба в Европейском Союзе. Однако натолкнулась на сопротивление, ведь Германия считает это блюдо своим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и Bild.

В этом году Международная федерация денеров (UDOFED), базирующаяся в Турции, подала заявку в Европейскую комиссию на предоставление блюду статуса гарантированной традиционной специальности (TSG).

Этот статус будет предусматривать, что приготовление денер-кебаба в ЕС будет соответствовать строгому перечню критериев - от точного состава мяса и специй до толщины ножа, которым нарезают мясо. А те, кто не выполняет эти требования, не сможет называть свой товар денер-кебабом.

Этот шаг вызвал возмущение в Германии, где денер стал символом великой турецкой общины страны. Мало того, в Берлине утверждают, что именно здесь в 1972 году изобрели денер-кебаб.

"Денер принадлежит Германии. Каждый должен иметь право сам решать, как его здесь готовят и едят. Не нужно никаких указаний из Анкары", - заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Отметим, что родители Оздемера эмигрировали из Турции.

По словам Оздемера, немецкое Министерство сельского хозяйства восприняло заявку Турции "с удивлением". Он отметил, что данное заявление является "неточным" и "противоречивым", а его экономические последствия для гастрономического сектора ФРГ "будут огромными".

Для разрешения спора правительство Германии подало возражения против турецкой заявки. Теперь Европейская комиссия должна решить, является ли возражение Берлина приемлемым. Если да, то обе стороны должны будут добиться компромисса в течение полугода.

По данным Ассоциации производителей денер-кебабов Европы (ATDID), на Германию приходится две трети продаж этого товара на европейском рынке, объем которого оценивается в 2,4 миллиарда евро в год.

Отметим также, что, по данным Bild, в апреле этого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привез с собой мясо весом 60 килограммов для кебаба во время визита в Турцию как символ тесных связей между двумя странами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине исследовали фаст-фуд и назвали блюда с высоким уровнем трансжиров.

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