Між Трампом та Гегсетом виник конфлікт через дефіцит ракет у США, - WP

Президент США Дональд Трамп виявився розчарований і зажадав від глави Пентагону Піта Гегсета пояснень, чому його, ймовірно, ввели в оману щодо гострої нестачі боєприпасів на тлі конфлікту з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами джерел, зустріч відбулася у кулуарах засідання кабінету міністрів у Кемп-Девіді у п'ятницю. Трамп на ній висунув претензії голові Пентагону, оскільки брак боєприпасів загрожує обмежити військові можливості США щодо Ірану.
Гегсет у свою чергу захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті та тому, що той не забезпечив повної поінформованості Трампа з цього питання.
За словами багатьох офіційних осіб, цей обмін репліками підкреслив зростаюче розчарування Трампа у своєму міністрі оборони, який був одним із головних прихильників воєнних дій проти Ірану. Причому саме Гегсет переконав президента, що це буде швидка та відносно легка перемога.
Також у липні на слуханнях у Сенаті Гегсет відмовився обговорювати свої поради Трампу і неодноразово покладав провину за будь-які дефіцити на дії адміністрації Байдена щодо армії, а не на операції, які проводилися при Трампі.
Як каже одне з джерел, нестача керованих ракет великої дальності та зенітних ракет-перехоплювачів - це одна з причин, через яку Трамп останніми днями відмовився від завдання додаткових масованих ударів по Ірану.
Крім цього, брак оборонних боєприпасів вплинув не лише на Близький Схід, а й на брак засобів до ППО в Україні, що робить країну вразливою для атак РФ.
"Відсутність ракет-перехоплювачів також змінює підхід США до прийняття рішення про застосування боєприпасів проти загрози, що насувається", - сказав американський чиновник WP.
Видання додало, що хоч США і оголосили про нові угоди про виробництво деяких найважливіших боєприпасів, таких як зенітні ракети Patriot, але процес виробництва цих боєприпасів може займати до двох років. У зв'язку з цим найближчим часом жодного покращення ситуації з дефіцитом не передбачається.
Нагадаємо, на добу раніше CNN повідомило, що через війну з Іраном армія США витратила майже 80% своїх ракет до ППО THAAD порівняно з довоєнними показниками, а також близько половини ракет-перехоплювачів Patriot.
Крім того, Reuters дізналося, що армія США під час війни з Іраном застосувала майже всі свої високоточні зенітні ракети великої дальності. Зокрема, йдеться про дефіцит ATACMS, PrSM та Tomahawk.