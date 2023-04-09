Між Грецією та Мальтою дрейфує та тоне судно з 400 мігрантами

Сьогодні, 9 квітня, судно з приблизно 400 людьми на борту дрейфує та починає тонути між Грецією та Мальтою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тим часом
Нагадаємо, сьогодні на польських прикордонників напали мігранти з Білорусі.
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