Между Грецией и Мальтой дрейфует и тонет судно с 400 мигрантами

Сегодня, 9 апреля, судно с примерно 400 людьми на борту дрейфует и начинает тонуть между Грецией и Мальтой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Волонтерский проект по спасению людей в море Alarm Phone сообщил, что они получили звонок с лодки, которая отправилась из Тобрука в Ливии ночью. Мигранты сообщили, что сообщили властям, однако те до сих пор не начали спасательную операцию.

Телефон тревоги сообщил, что лодка сейчас находится в зоне поиска и спасения Мальты.

Между тем немецкая неправительственная организация Sea-Watch International сообщила, что нашла лодку с двумя торговыми судами неподалеку. В организации сообщили, что мальтийские власти приказали кораблям не проводить спасательных работ и что одно из них просто попросили обеспечить топливом.

По словам Alarm Phone, люди на борту начали паниковать. По их словам, некоторым понадобилась медицинская помощь.

Мигранты также сообщили, что капитан ушел и нет никого, кто мог бы управлять лодкой, к тому же на судне закончилось топливо, а нижняя палуба была полна воды.

Напомним, сегодня на польских пограничников напали мигранты из Белоруссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.