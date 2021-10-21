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МИУ заявило о поддержке законопроекта о восстановлении автоперевозок в страны Балтии и Скандинавии

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Киев, Четверг 21 октября 2021 10:16
МИУ заявило о поддержке законопроекта о восстановлении автоперевозок в страны Балтии и Скандинавии Фото: МИУ заявило о поддержке законопроекта о восстановлении автоперевозок в страны Балтии и Скандинавии (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Сложную ситуацию с транзитом в страны Балтии и Скандинавии, в которой оказались автоперевозчики из Украины, можно исправить на законодательном уровне. Для этого парламенту стоит поддержать законопроект №0060.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Украины.

Проект предусматривает внесение изменений в Соглашение между правительствами Украины и Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года.

"Сейчас для автоперевозчиков, работающих на балтийском и скандинавском направлениях, сложилась катастрофическая ситуация. Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, в которой украинские экспортеры оказались отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии", - отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Следствием этого является потери как перевозчиков, так и всей экономики. Только за октябрь-декабрь этого года из-за отсутствия белорусских разрешений прогнозируемые потери компаний составят около 1,5 млрд гривен.

Законопроект №0060 предусматривает либерализацию условий выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью и освобождение нерегулярных пассажирских перевозок от разрешительной системы. Как следствие, будет разблокирован транзит на балто-скандинавском направлении.

"Это решение позволит перевозчикам беспрепятственно использовать для транзита белорусскую территорию, а Украине - сохранить рабочие места для наших перевозчиков и привлечь дополнительные грузо- и пассажиропотоки", - убежден Найем.

Министерство инфраструктуры также уточняет, что международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию выполняют 1,6 тыс. украинских перевозчиков. Однако годовая квота разрешений Беларуси была исчерпана уже в августе, так же, как и разрешений Польши.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября заработала автоматическая фиксация перегруженных фур. Система уже выявила первых нарушителей.

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