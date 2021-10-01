В Украине заработала автоматическая фиксация перегруженных фур: выявлены первые нарушители
В Украине с 1 октября заработала автоматическая фиксация перегруженных фур. Система уже выявила первых нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Сегодня, 1 октября, начала работу автоматическая фиксация нарушения габаритно-весового контроля (ГВК) с помощью площадок взвешивание-в-движении (WiM)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что первый автоматический штраф за перегруз оказался максимальным. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси.
"Сейчас система собирает данные о движении автомобилей более чем на 50 площадках по всей стране, поэтому спрятаться не получится", - предупредили в министерстве.
Среди других нововведений в Минифраструктуры выделили:
- установку паритетной ответственности участников рынка грузоперевозок;
- усиление ответственности за невыполнение законных требований инспекторов Государственной службы безопасности на транспорте;
- внедрение ответственности за отказ или уклонение от прохождения ГВК;
- усиление административной ответственности за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов.
Какие штрафы грозят нарушителям ГВК
Напомним, в конце июня Верховная рада приняла закон об увеличении штрафов за отказ от ГВК. Документ предусматривает штраф в размере 51 тысячи гривен.
Также, согласно закону, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей по дорогам общего пользования влечет за собой штраф в размере:
- 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
- тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
- 2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
- 3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.
Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.
Отметим, только в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине будет обновлено 6,5 тыс. км дорог.