ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МІУ заявило про підтримку законопроекту про відновлення автоперевезень до країн Балтії та Скандинавії

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 жовтня 2021 10:16
МІУ заявило про підтримку законопроекту про відновлення автоперевезень до країн Балтії та Скандинавії Фото: МІУ заявило про підтримку законопроекту про відновлення автомобільних перевезень в країни Балтії та Скандинавії (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Складну ситуацію із транзитом до держав Балтії та Скандинавії, в якій опинились автоперевізники з України, можна виправити на законодавчому рівні. Для цього парламенту варто підтримати законопроект №0060.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури України.

Проект передбачає внесення змін до Угоди між урядами України і Республіки Білорусь від 17 грудня 1992 року.

"Наразі для автоперевізників, які працюють на балтійському та скандинавському напрямках, склалася катастрофічна ситуація. Відсутність необхідної кількості дозволів від Польщі та Білорусі, додаткові умови для транзитного проїзду через Росію призвели до ситуації, в якій українські експортери опинилися відрізаними від ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії", - зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Наслідком цього є втрати як перевізників, так і всієї економіки. Лише за жовтень-грудень цього року через відсутність білоруських дозволів прогнозовані втрати компаній складуть близько 1,5 млрд гривень.

Законопроект №0060 передбачає лібералізацію умов виконання вантажних перевезень між Україною і Білоруссю та звільнення нерегулярних пасажирських перевезень від дозвільної системи. Як наслідок, буде розблоковано транзит на балто-скандинавському напрямі.

"Це рішення дозволить перевізникам безперешкодно використовувати для транзиту білоруську територію, а Україні - зберегти робочі місця для наших перевізників та залучити додаткові вантажо- і пасажиропотоки", - переконаний Найєм.

Міністерство інфраструктури також уточнює, що міжнародні автомобільні перевезення до Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії виконують 1,6 тис. українських перевізників. Однак річна квота дозволів Білорусі була вичерпана вже у серпні, так само як і дозволів Польщі.

Як повідомлялось, в Україні з 1 жовтня запрацювала автоматична фіксація перевантажених фур. Система вже виявила перших порушників.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун