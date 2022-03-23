В МИУ разъяснили процедуру пересечения границы для военнообязанных водителей

"Перевозчик может по своему усмотрению выбрать любой из этих органов для обращения. Все вышеупомянутые органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базе данных", - разъяснили в ведомстве.

При этом обращение водителей в МИУ включает следующие этапы:

1) скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке: bit.ly/3JAArAe

2) распечатать, поставить подпись и печать

3) сфотографировать или сделать скан-копию в формате pdf

4) отправить на электронный адрес zmiu98916@gmail.com в формате word и pdf

5) заполнить опросник по ссылке: bit.ly/357zXTe

В Министерстве инфраструктуры также напомнили, что разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным. А именно - водителям, которые осуществляют перевозки для нужд Вооруженных сил Украины, а также везут медицинские или гуманитарные грузы. А также - работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

"Для избегания простоя в пункте пропуска желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждение бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04", - говорится в сообщении МИУ.