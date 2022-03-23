У МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв

"Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних", - роз’яснили у відомстві.

При цьому звернення водіїв до МІУ включає такі етапи:

1) завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням: bit.ly/3JAArAe

2) роздрукувати, поставити підпис та печатку

3) сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf

4) відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf

5) заповнити опитувальник за посиланням: bit.ly/357zXTe

У Міністерстві інфраструктури також нагадали, що дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним. А саме - водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, а також везуть медичні або гуманітарні вантажі. А також - працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

"Для уникнення простою в пункті пропуску бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04", - йдеться у повідомленні МІУ.