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У МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв

Фото: у МІУ роз’яснили процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв (t me)
Автор: Артем Горовенко

Водії призовного віку 18-60 років можуть перетинати державний кордон України, оформивши відповідну заявку. При цьому рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв приймають Міністерство інфраструктури України та обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство у Telegram-каналі.

"Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних", - роз’яснили у відомстві.

При цьому звернення водіїв до МІУ включає такі етапи:

1) завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням: bit.ly/3JAArAe

2) роздрукувати, поставити підпис та печатку

3) сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf

4) відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf

5) заповнити опитувальник за посиланням: bit.ly/357zXTe

У Міністерстві інфраструктури також нагадали, що дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним. А саме - водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, а також везуть медичні або гуманітарні вантажі. А також - працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

"Для уникнення простою в пункті пропуску бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04", - йдеться у повідомленні МІУ.

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МІУЗбройні сили України