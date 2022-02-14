МИУ разрабатывает безопасный морской коридор для плавания судов

"По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 включительно", - говорится в сообщении.

О результатах работ будет немедленно объявлено в прибрежных предупреждениях. Также в сообщениях мореплавателям будет опубликован корректурный файл для бумажных и электронных навигационных карт.

Глава министерства Александр Кубраков подчеркнул, что основной задачей ведомства в ситуации грубого нарушения РФ норм международного права является предупреждение рисков, защита критической инфраструктуры и обеспечение полноценного выполнения Украиной ее торговых обязательств.

"Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники", - рассказывает Кубраков.