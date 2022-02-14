UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИУ разрабатывает безопасный морской коридор для плавания судов

Автор: Наталия Гурковская

Завершается проведение работ по определению морского коридора для безопасного плавания судов на фоне незаконной блокировки черноморских портов Россией для проведения боевых учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 включительно", - говорится в сообщении.

О результатах работ будет немедленно объявлено в прибрежных предупреждениях. Также в сообщениях мореплавателям будет опубликован корректурный файл для бумажных и электронных навигационных карт.

Глава министерства Александр Кубраков подчеркнул, что основной задачей ведомства в ситуации грубого нарушения РФ норм международного права является предупреждение рисков, защита критической инфраструктуры и обеспечение полноценного выполнения Украиной ее торговых обязательств.

"Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники", - рассказывает Кубраков.

В настоящее время, из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива, торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений России и юго-восточным краем Днестровской банки.

По результатам гидрографических работ 2017 года на национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указано, что глубины в этом районе составляют от 15 до 22 метров.

Для судов, направляющихся в порты Одесского залива, рекомендуется соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ