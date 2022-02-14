МІУ розробляє безпечний морський коридор для плавання суден

"За дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно", – йдеться у повідомленні.

Про результати робіт буде негайно оголошено в прибережних попередженнях. Також в повідомленнях мореплавцям буде опубліковано коректурний файл для паперових та електронних навігаційних карт.

Голова міністерства Олександр Кубраков наголосив, що основним завданням відомства у ситуації грубого порушення РФ норм міжнародного права є попередження ризиків, захист критичної інфраструктури та забезпечення повноцінного виконання Україною її торговельних зобов’язань.

"Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - розповідає Кубраков.