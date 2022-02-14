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МІУ розробляє безпечний морський коридор для плавання суден

Автор: Наталія Гурковська

Завершується проведення робіт щодо визначення морського коридору для безпечного плавання суден на фоні незаконного блокування чорноморських портів Росією для проведення бойових навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

"За дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно", – йдеться у повідомленні.

Про результати робіт буде негайно оголошено в прибережних попередженнях. Також в повідомленнях мореплавцям буде опубліковано коректурний файл для паперових та електронних навігаційних карт.

Голова міністерства Олександр Кубраков наголосив, що основним завданням відомства у ситуації грубого порушення РФ норм міжнародного права є попередження ризиків, захист критичної інфраструктури та забезпечення повноцінного виконання Україною її торговельних зобов’язань.

"Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - розповідає Кубраков.

Наразі, через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки, торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки, що між західною межею району навчань Росії та південно-східним краєм Дністровської банки.

За результатами гідрографічних робіт 2017 року на національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано, що глибини у цьому районі становлять від 15 до 22 метрів.

Для суден, які прямують до портів Одеської затоки, рекомендовано дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.

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