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МИУ работает над устойчивым логистическим сообщением с западными партнерами, - Кубраков

Автор: Наталия Гурковская

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что обсудил важность обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и партнерами НАТО. В частности, уже провел первый разговор с Государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства инфраструктуры.

"На постоянном контакте с нашими западными коллегами работаем над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь", - отметил Кубраков.

По его словам, западным коллегам передают конкретный перечень потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.

"Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, то наши западные соседи следующие", - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось ранее, Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 грузовых локомотивов Alstom.

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МИУ