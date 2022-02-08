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Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 грузовых локомотивов Alstom

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 19:18
Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 грузовых локомотивов Alstom Фото: Украина и Франция финализировали договоренности по закупке Alstom (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Поставки новых 130 грузовых электролокомотивов французской компании Alstom пройдут уже в ближайшее время. Таковы результаты договоренности между Украиной и Французской Республикой о предоставлении Украине пакета макрофинансовой поддержки, достигнутой во время визита в Украину Президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфратруктуры.

Поставки локомотивов пройдут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", важной составляющей которой является обновление локомотивного парка "Укрзализныци".

Всего Украина должна получить 50 электровозов, работающих на переменном токе, и 80 локомотивов, способных работать как на переменном, так и на постоянном токе.

По условиям соглашения, 85% стоимости пакета предоставляются Украине казначейством Франции и банковским консорциумом на 14 лет. Авансовый платеж составит только 15%.

К достижению этого соглашения Украина шла три года и в июле 2021 года Верховная рада приняла закон "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Укрзализныця".

"Это не просто договоренность по поставкам локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках создания новой украинской железной дороги будет не только обновлен парк грузовых локомотивов, но также произведено около 50 тыс. новых грузовых вагонов, не менее 500 новых пассажирских вагонов, электрифицировано более 500 км путей, созданы новые скоростные маршруты и многое другое.

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