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МИУ об обороне Украины: в ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог

Новина українською →
Украина, Суббота 26 февраля 2022 17:08
МИУ об обороне Украины: в ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о трех приоритетах, на которых фокусируется ведомство в ходе сопротивления российским захватчикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост министра в Facebook.

Такими приоритетами сейчас есть: обеспечение транспортного сообщения для эвакуации людей и движения грузов; фиксация всех потерь, которые несет инфраструктура страны из-за вторжения России; объединение наших союзников для того, чтобы восстановить разрушенное после украинской победы.

"Оперативные и системные действия железной дороги и дорожников позволяют нам направлять движение транспорта таким образом, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться, а оккупанты были остановлены. В ход идет все, начиная от деревьев, запасных рельсов до взорванных мостов и дорог", - написал он.

Кубраков также сообщил, что Министерство инфраструктуры тесно сотрудничает с ВСУ, территориальной обороной и международными партнерами.

Украинское небо остается закрытым. "Укрзализныця" работает, вместе с тем следует учитывать, что могут быть задержки рейсов и изменения скорости.

Также, отметил Кубраков, в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, направлявшуюся в направлении Киевского водохранилища. Пока Черноморский регион защищен.

"Для плавания сейчас открыты только порты Бердянск и Мариуполь, грузовые операции приостановлены. Работа всех речных шлюзов приостановлена. Каховский шлюз - временно захвачен врагом", - сообщил министр инфраструктуры.

Свой пост в Facebook он проиллюстрировал фото отремонтированной к 30-летию Независимости трассы в Борисполе. На информационном табло там написана фраза, которая уже стала крылатой в Украине благодаря подвигу украинских пограничников на острове Змеиный.

МИУ об обороне Украины: в ход идет все, начиная от деревьев и рельсов до взорванных дорог

Как сообщалось, РБК-Украина подготовило онлайн трансляцию происходящего в рамках военного конфликта на территории Украины, инициатором которого стал Путин.

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