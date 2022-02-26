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МІУ про оборону України: в хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг

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Україна, Субота 26 лютого 2022 17:08
МІУ про оборону України: в хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про три пріоритети, на яких фокусується відомство в ході опору російським загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Facebook.

Такими пріоритетами зараз є: забезпечення транспортного сполучення для евакуації людей та руху вантажів; фіксація усіх втрат, які зазнає інфраструктура країни через вторгнення Росії; об'єднання наших союзників для того, щоб відбудувати зруйноване після української перемоги.

"Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють нам скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися, а окупанти були зупинені. В хід йде все, починаючи від дерев, запасних рельсів до підірваних мостів та доріг", - написав він.

Кубраков також повідомив, що Міністерство інфраструктури щільно співпрацює з ЗСУ, територіальною обороною та міжнародними партнерами.

Українське небо залишається закритим. "Укрзалізниця" працює, водночас варто враховувати, що можуть бути затримки рейсів і зміни швидкості.

Також, зазначив Кубраков, о 3:50 українські ПВО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку Київського водосховища. Поки Чорноморський регіон захищено.

"Для плавання наразі відкриті тільки порти Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз - тимчасово захоплено ворогом", - повідомив міністр інфраструктури.

Свій пост у Facebook він проілюстрував фото відремонтованої до 30-річчя Незалежності траси в Бориспіль. На інформаційному табло там написана фраза, яка в Україні уже стала крилатою завдяки подвигу українських прикордонників на острові Зміїний.

МІУ про оборону України: в хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг

Як повідомлялося, РБК-Україна підготувало онлайн трансляцію того, що відбувається в рамках військового конфлікту на території України, ініціатором якого став Путін.

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