В МИУ назвали сроки увольнения Кравцова из "Укрзализныци"

Наблюдательный совет "Укразализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, УЗ от "тараканов и плохого сервиса" может спасти нормальный менеджмент.

"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент "Укрзализныци", - заявил Криклий.

Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - добавил Криклий.

В свою очередь, в комментарии РБК-Украина член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что пока нет согласованной позиции по вопросу смены руководства УЗ.

"Члены наблюдательного совета не могут ничего комментировать, только если это не согласованная позиция", - отметил Лещенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывал, что наблюдательный совет уволит Кравцова до конца 2019 года.

Сам Кравцов до этого подтвердил намерение уйти с занимаемой должности.