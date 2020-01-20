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Кравцов может уйти с поста главы УЗ на топ-должность в Мининфраструктуры

Новости » Политика     20.01.2020 - 13:23
Кравцов может уйти с поста главы УЗ на топ-должность в Мининфраструктуры
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Заявление о переводе Кравцова на данный момент не рассмотрена

Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов написал заявление об увольнении с должности в связи с переводом его на должность заместителя министра инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

Заявление в наблюдательный совет "Укрзализныци" Кравцов написал 30 декабря 2019 года. По словам Шевченко, на данный момент заявление еще не рассмотрено.

"Прошу рассмотреть вопрос о прекращении моего трудового контракта в связи с переводом на должность заместителя министра инфраструктуры Украины в порядке, предусмотренном законодательством Украины с момента принятия Кабинетом министров Украины решения о назначении меня заместителем министра инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении.

Кравцов может уйти с поста главы УЗ на топ-должность в Мининфраструктуры

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывал, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" уволит с должности главу правления компании Евгения Кравцова до конца 2019 года.

Сам Кравцов подтвердил намерение уйти с занимаемой должности главы "Укрзализныци". Как написал Кравцов в новогоднем обращении, он решил уволиться с должности руководителя "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

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