В МІУ назвали кількість куплених з початку року електромобілів

В середньому 20 українців щодня пересідають на електрокари

В Україні за перше півріччя 2018 року купили 3,5 тис. електромобілів. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За інформацією міністерства, за перше півріччя українці придбали 3 596 електромобілів в той час, як загалом за минулий рік було куплено 2 532 електрокарів. У міністерстві підрахували, що в середньому в країні 20 осіб щодня пересідають на електрокари.

Фото: інфографіка МІУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всього в Україні зареєстровано понад 7 тисяч електромобілів. Відзначимо, в березні агентство Bloomberg повідомляло, що електромобілі можуть стати дешевше автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією видання, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій - матеріал, необхідний для виробництва літій-іонних батарей.