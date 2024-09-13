Митці відроджують українські традиції. Понад 200 будинків розписали на Вінниччині

Проєкт "Мальована хата", що відроджує давню українську традицію настінного розпису будинків, завершився у Хмільницькому районі Вінницької області. Митці присвятили цей проєкт українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " 20 хвилин ".

Митці хочуть, щоб українські воїни повернулися до красивих сіл та прикрашених осель.





Фото: розпис будинку ("20 хвилин")

З 9 до 14 вересня художники з різних куточків України розписували будинки в селі Соколова. На стінах з’явилися традиційні українські орнаменти з квітами, птахами та кетягами калини, що зберігають дух минулих поколінь.



Фото: розпис будинку ("20 хвилин")

"Намалювалися, нарадували людей, самі натішилися від роботи", - описала свою участь у проєкті "Мальована хата" Оксана Городинська з Могилева-Подільського, яка вже не вперше розписує будинки в рамках ініціативи.

Відомо, що проєкт було започатковано ще у 2012 році Миколою Крижанівським з Могилева-Подільського, який і зараз бере активну участь у його реалізації. За цей час митці прикрасили понад 200 будинків у різних селах Вінниччини.



Фото: розпис будинку ("20 хвилин")

Цей проєкт підтримали обласний департамент культури та обласний Центр народної творчості, які наголосили на важливості відновлення культурної спадщини. За словами директорки Центру Тетяни Цвігун, "Мальована хата" відображає українську душу та прагнення до краси.

Фото: розпис будинку ("20 хвилин")