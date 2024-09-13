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Художники возрождают украинские традиции. Более 200 домов расписали в Винницкой области

Пятница 13 сентября 2024 20:20
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Художники возрождают украинские традиции. Более 200 домов расписали в Винницкой области Фото: разрисованный дом ("20 минут")
Автор: Нина Еланская

Проект "Рисованный дом", возрождающий давнюю украинскую традицию настенной росписи домов, завершился в Хмельницком районе Винницкой области. Художники посвятили этот проект украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " 20 минут ".

Художники хотят, чтобы украинские воины вернулись в красивые деревни и украшенные дома.

Художники возрождают украинские традиции. Более 200 домов расписали в Винницкой области

Фото: роспись дома ("20 минут")

С 9 по 14 сентября художники из разных уголков Украины расписывали дома в селе Соколово. На стенах появились традиционные украинские орнаменты с цветами, птицами и гроздьями калины, сохраняющими дух прошлых поколений.


Фото: роспись дома ("20 минут")

"Нарисовались, нарадовали людей, сами насладились работой", - описала свое участие в проекте "Рисованный дом" Оксана Городинская из Могилева-Подольского, которая уже не впервые расписывает дома в рамках инициативы.

Известно, что проект был начат еще в 2012 году Николаем Крыжановским из Могилева-Подольского, который и сейчас активно участвует в его реализации. За это время художники украсили более 200 домов в разных селах Винницкой области.


Фото: роспись дома ("20 минут")

Этот проект поддержали областной департамент культуры и областной Центр народного творчества, которые отметили важность восстановления культурного наследия. По словам директора Центра Татьяны Цвигун, "Рисованный дом" отражает украинскую душу и стремление к красоте.

Художники возрождают украинские традиции. Более 200 домов расписали в Винницкой области

Фото: роспись дома ("20 минут")

Напомним, сегодня министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий выступил за беспрепятственный выезд художников из Украины.

В то же время в Верховной Раде рассказали, как предотвратить потерю ценных археологических памятников Украины.

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