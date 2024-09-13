Художники возрождают украинские традиции. Более 200 домов расписали в Винницкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " 20 минут ".

Художники хотят, чтобы украинские воины вернулись в красивые деревни и украшенные дома.





Фото: роспись дома ("20 минут")

С 9 по 14 сентября художники из разных уголков Украины расписывали дома в селе Соколово. На стенах появились традиционные украинские орнаменты с цветами, птицами и гроздьями калины, сохраняющими дух прошлых поколений.



Фото: роспись дома ("20 минут")

"Нарисовались, нарадовали людей, сами насладились работой", - описала свое участие в проекте "Рисованный дом" Оксана Городинская из Могилева-Подольского, которая уже не впервые расписывает дома в рамках инициативы.

Известно, что проект был начат еще в 2012 году Николаем Крыжановским из Могилева-Подольского, который и сейчас активно участвует в его реализации. За это время художники украсили более 200 домов в разных селах Винницкой области.



Фото: роспись дома ("20 минут")

Этот проект поддержали областной департамент культуры и областной Центр народного творчества, которые отметили важность восстановления культурного наследия. По словам директора Центра Татьяны Цвигун, "Рисованный дом" отражает украинскую душу и стремление к красоте.

Фото: роспись дома ("20 минут")