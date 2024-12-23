Мгновенно уничтожает дроны. Британия впервые успешно испытала радиочастотное оружие

Британия впервые провела успешные испытания системы Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW). Она может уничтожать беспилотники при помощи радиочастотных волн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского Минобороны.

Как отмечают в Минобороны, RFDEW может обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

"RFDEW способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и стоимостью 10 пенсов (около 5 гривен - ред.) за выстрел", - сказано в сообщении ведомства.

RFDEW использует высокочастотные волны, чтобы вывести из строя или повредить критически важные электронные компоненты внутри беспилотников. В результате дроны обездвиживаются или падают с неба.

"Успешная стрельба британских солдат из нашего радиочастотного оружия направленной энергии - это еще один шаг вперед в создании потенциально переломного суверенного оружия для Великобритании", - отметила министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл.