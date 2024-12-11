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Mitsubishi планує відродити найменший позашляховик Pajero: подробиці

Фото: Mitsubishi планує відродити найменший позашляховик Pajero (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mitsubishi хоче відродити компактний позашляховик Pajero Mini. "Зменшений" Pajero вперше був представлений у 1994 році та знятий з виробництва у 2012-му.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Best Car Web.

Тепер він може повернутися: Mitsubishi розраховує, що маленький позашляховик зможе відібрати частину аудиторії у популярного Suzuki Jimny. Також японців надихає ринковий успіх власної Delica Mini.

Mitsubishi давно працює над планом воскресіння Pajero Mini, але проект гальмували вимоги інженерів, які наполягали на рамній конструкції, як у Jimny. Тепер ці вимоги слабшають, кажуть інсайдери.

Ймовірно, в основу нового Pajero Mini ляже платформа мінкровена Delica Mini, який технічно повторює кей-кар Mitsubishi eK X Space зразка 2020 року.  У 3,4-метрової Delica запозичать і мотор – 660-кубовий турбований 3DOHC потужністю 52, або 64 кінські сили, доповнений 2,7-сильним електричним електродвигуном. У парі з двигуном працює варіатор, машина має повний привід.

Зовнішність Pajero Mini буде поєднанням "футуризму і дикості". Повернути до життя модель можуть уже наступного року.

 

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