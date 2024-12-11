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Mitsubishi планирует возродить самый маленький внедорожник Pajero: подробности

Фото: Mitsubishi планирует возродить самый маленький внедорожник Pajero (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mitsubishi хочет возродить компактный внедорожник Pajero Mini. "Уменьшенный" Pajero впервые был представлен в 1994 году и снят с производства в 2012-м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Best Car Web.

Теперь он может вернуться: Mitsubishi рассчитывает, что маленький внедорожник сможет отобрать часть аудитории у популярного Suzuki Jimny. Также японцев вдохновляет рыночный успех собственной Delica Mini.

Mitsubishi давно работает над планом воскресения Pajero Mini, но проект тормозили требования инженеров, которые настаивали на рамной конструкции, как у Jimny. Теперь эти требования слабеют, говорят инсайдеры.

Вероятно, в основу нового Pajero Mini ляжет минкровенная платформа Delica Mini, который технически повторяет кей-кар Mitsubishi eK X Space образца 2020 года. У 3,4-метровой Delica позаимствуют и мотор – 660-кубовый турбированный 3DOHC мощностью 52, или 64 лошадиные силы, дополненный 2,7-сильным электрическим электродвигателем. В паре с двигателем работает вариатор, машина имеет полный привод.

Облик Pajero Mini будет сочетанием "футуризма и дикости". Вернуть к жизни модель могут уже в следующем году.

 

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