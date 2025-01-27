Mitsubishi хоче уникнути злиття з альянсом Honda-Nissan
Компанія Mitsubishi хоче уникнути злиття з альянсом Honda-Nissan. За даними інсайдерів, топ-менеджери "трьох діамантів" розглянули можливість приєднання до автогіганта, але в результаті вирішили залишитися осторонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.
Mitsubishi, Honda та Nissan раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з метою створення холдингу, тож спочатку сторони були не проти альянсу. Однак тепер Mitsubishi має намір зберегти незалежність, хоча для повної автономності буде потрібно зворотний викуп акцій.
Наразі Nissan володіє 34% акцій Mitsubishi, але продаж активу не виключається. Проблема в тому, що Mitsubishi не має вільних коштів для викупу такої кількості акцій, а угода навряд чи можлива без згоди Renault. Французький автовиробник володіє 35,7% акцій Nissan, і це дуже не подобається Honda.
Таким чином, незалежність Mitsubishi під великим питанням, тому офіційні особи утримуються від коментарів: у компанії випустили заяву, суть якої зводиться до того, що остаточного рішення ще не ухвалено. За даними японських журналістів, у Honda починають втрачати терпіння і вважають, що події рухаються надто повільно.
Нові подробиці про альянс можуть з'явитися 3 лютого. Саме цього дня закінчиться місячний термін, протягом якого Nissan повинен надати Honda гарантії фінансової стабільності. Якщо умов не буде виконано, то гігантський альянс японських марок не відбудеться.
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