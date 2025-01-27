Компания Mitsubishi хочет избежать слияния с альянсом Honda-Nissan. По данным инсайдеров, топ-менеджеры "трех бриллиантов" рассмотрели возможность присоединения к автогиганту, но в итоге решили остаться в стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News .

Mitsubishi, Honda и Nissan ранее подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания холдинга, поэтому изначально стороны были не против альянса. Однако теперь Mitsubishi намерена сохранить независимость, хотя для полной автономности потребуется обратный выкуп акций.

Сейчас Nissan владеет 34% акций Mitsubishi, но продажа актива не исключается. Проблема в том, что Mitsubishi не имеет свободных средств для выкупа такого количества акций, а сделка вряд ли возможна без согласия Renault. Французский автопроизводитель владеет 35,7% акций Nissan, и это очень не нравится Honda.

Таким образом, независимость Mitsubishi под большим вопросом, поэтому официальные лица воздерживаются от комментариев: в компании выпустили заявление, суть которого сводится к тому, что окончательное решение еще не принято. По данным японских журналистов, в Honda начинают терять терпение и считают, что события движутся слишком медленно.

Новые подробности об альянсе могут появиться 3 февраля. Именно в этот день истечет месячный срок, в течение которого Nissan должен предоставить Honda гарантии финансовой стабильности. Если условия не будут выполнены, то гигантский альянс японских марок не состоится.