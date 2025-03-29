Міцне та прозоре: як вибрати та купити скло для автомобіля

Скло машини необов’язково має розбитися повністю, щоб потребувати заміни – особливо якщо йдеться про лобове. При тому на моделях останніх поколінь вибір ускладнений кількома додатковими чинниками. Власне, ми поговоримо про автомобільні вікна в цілому.

З чого починати вибір автоскла

У випадку з лобовим склом почати треба з того, що не слід поспішати викидати ваше старе скло. Справа у тому, що варіантів виконань лобового скла для однієї тієї ж моделі авто може бути багато. І на вашому розбитому склі можуть залишитись не тільки ознаки його версії, а й потрібні вам металеві або пластикові деталі: кронштейн дзеркала, датчики дощу, активного круїз-контролю, камери та інше.

Починаючи пошук скла, потурбуйтесь перш про його встановлення на машину – знайдіть майстерню, де візьмуться за цю роботу. І погодьте з нею усі нюанси підбору скла та його інсталяції.

Де купити скло для машини

Навіть у відносно невеликому місті у вас буде кілька варіантів місць, де можна буде шукати скло для вашого авто:

Майстерня з встановлення автоскла. Це майже ідеальний варіант, бо зручно отримати все відразу – інформацію, деталь та послугу з її інсталяції. Перешкодою може бути хіба що відсутність скла, яке підійде до вашої машини і до вашого гаманця. Також може завадити те, що в спеціалізованих майстернях бувають кількаденні черги;

Магазини запчастин. Зазвичай тут буває скло для найбільш поширених моделей і комплектацій. Ще перед покупкою домовтеся про транспортування придбаного скла до майстерні, де його змонтують на авто. Нюанс у тому, що для перевезення автоскла великого розміру потрібен досвід і певні пристосування;

Ринок автозапчастин. Відмінності від автомагазину тут будуть хіба що у більшому виборі, у тому числі в найдешевшому сегменті. І так само як і в магазині, на ринку вам підкажуть адреси дрібних майстерень з встановлення автоскла;

Автошрот (розборка). Насправді якщо йдеться не про лобове скло (вони бувають подряпані), це може бути найкращим місцем для покупки. Адже на розборці можна отримати оригінальне скло за прийнятною ціною – при тому що скло (не лобове) така деталь, що практично не зношується з роками.

Яке обирати лобове скло

Лобове скло найбільш важливе для водія, бо в першу чергу через нього він бачить обстановку на дорозі – тому саме до вибору лобового варто поставитись найретельніше. Автожурналісти rbc.ua знають недоліки, якими може відрізнятись неякісне скло для машини.

Товщина. Дуже часто виробники автоскла економлять на його товщині. При тому що для багатьох моделей авто цей параметр важливий, бо правильно вклеєне скло працює в силовій структурі кузова. Також товщина важлива з точки зору кріплення скла в його прорізі;

Кріплення приладів. Вгорі лобового скла в багатьох моделей має бути зона для кріплення датчиків та камер. Іноді скло постачається в запчастини відразу з приклеєними кронштейнами під це обладнання. Є комплектації авто, на лобовому склі яких ближче до водійського місця наноситься особливе покриття для відображення картинки проекційного дисплея. Також скло може бути з підігрівом, як зони паркування двірників, так і повністю. Тобто важливо завчасно розібратись, які девайси є на вашому склі – і шукати виріб саме під них;

Дефекти. Навіть мікроскопічні сколи на склі, отримані при необережному транспортуванні, з часом стають причиною розвитку великих тріщин, тож такі екземпляри купувати не слід;

Відтінок кольору. Часто власники не знають, що автомобілі певних шанованих марок часто мають свій фірмовий відтінок скла. Мається на увазі не тонування, а відтінок саме скла, ледь помітно підфарбованого у своїй масі. Так ось не всі виробники додають у скло потрібний для забарвлення пігмент, і це важливо, якщо власник хоче зберегти повністю аутентичний вигляд машини.



Коротко

Досвідчені майстри, які багато років працюють з автосклом, стверджують, що в наші дні на ринку широко представлене якісне автомобільне скло китайського виробництва – неоригінальне, але з мінімумом відмінностей від такого. Тобто в багатьох випадках власникові необов’язково шукати саме "оригінал". З іншого боку експерти радять звернути більше уваги на вибір майстерні, де будуть монтувати скло. Адже воно має бути встановлено не просто міцно і точно, а й з використанням правильного клею, який забезпечить потрібну жорсткість кузова при ДТП і в повсякденній експлуатації.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.