Митрополита МП визнали загрозою нацбезпеці в Естонії. Він благословляє агресію РФ

Естонська держава не буде продовжувати посвідку на проживання предстоятелю Естонської православної церкви Московського Патріархату митрополиту Євгеній, оскільки його діяльність становить загрозу безпеці країні.

Про це заявив начальник Прикордонного управління Північної префектури Індрек Ару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Митрополит Євгеній, або громадянин Російської Федерації Валерій Решетніков, подав до Департаменту поліції і прикордонної охорони заяву про продовження посвідки на проживання, яку було відхилено. Його нинішня тимчасова посвідка на проживання закінчується 6 лютого.

"Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков підтримує агресора в його публічній діяльності та виступах, і він не змінив своєї поведінки, незважаючи на попередження", - пояснив Ару.

Представники МВС неодноразово розмовляли з Решетніковим і пояснювали йому, що він має утримуватися від виправдання кремлівського режиму і військової діяльності Росії у своїй публічній діяльності та виступах.

Глава МВС прокоментував ситуацію

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив на прес-конференції уряду в четвер, що московський патріарх є продовженням Кремля.

"Як релігійний лідер він благословляє російську агресію. Усі ми пам'ятаємо теми, які обговорювалися на цю тему. Це рішення було ухвалено виходячи з його конкретного профілю. Естонська держава жодним чином не втручається у внутрішні справи церкви. Церква може продовжувати свою звичайну діяльність. Однак у церкви буде можливість знайти нового лідера, який дихає в тому самому ритмі, що й уся Естонія", - сказав Ляенеметс.

Термін дії посвідки на тимчасове проживання Решетнікова спливає 6 лютого, після чого він має покинути Естонію.

Патріарх Кирил підтримав війну проти України

Восени минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".

Уже наприкінці квітня 2023 року Чехія ввела санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

У листопаді главі РПЦ Володимиру Гундяєву СБУ повідомила про підозру у сприянні збройній агресії Російської Федерації та запереченні воєнних злочинів окупантів.