UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту

Фото: Митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ, взято під варту (t.me/SBUkr)
Автор: Владислав Прийменко

Настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія, який розповсюджував інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Прокурори Донецької обласної прокуратури обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесенню застави (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що передувало

2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію військового характеру.

"Під час своєї проповіді він розповів віруючим про місцезнаходження блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ та Сил оборони України на території Святогірської МР", - повідомили у прокуратурі.

 

 

Раніше ми писали, що митрополиту Арсенію співробітники СБУ винесли підозру у "здачі" позицій ЗСУ.

До речі, священикові УПЦ Московського патріархату Данилевичу вручили підозру. Він закликав молитися за загарбників у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МППрокуратура