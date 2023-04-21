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Митрополит УПЦ МП Павло залишається під домашнім арештом. Суд відхилив апеляцію

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Київ, П'ятниця 21 квітня 2023 14:51
Митрополит УПЦ МП Павло залишається під домашнім арештом. Суд відхилив апеляцію Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом. Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвокатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Апеляційну скаргу адвокатів колишнього намісника Києво-Печерської Лаври розглядала колегія суддів. Адвокати вимагали скасувати обраний запобіжний захід.

Суд відхилив апеляцію, а митрополита Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета до 30 травня.

За даними "Укрінформ", під час засідання суду колишній намісник Києво-Печерської Лаври заявив, що не має змоги заряджати електроенний браслет.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", - сказав митрополит УПЦ МП Павло.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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УПЦ МП Запобіжний захід Домашній арешт
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