Митрополит УПЦ МП Павло залишається під домашнім арештом. Суд відхилив апеляцію
Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом. Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвокатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.
Апеляційну скаргу адвокатів колишнього намісника Києво-Печерської Лаври розглядала колегія суддів. Адвокати вимагали скасувати обраний запобіжний захід.
Суд відхилив апеляцію, а митрополита Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета до 30 травня.
За даними "Укрінформ", під час засідання суду колишній намісник Києво-Печерської Лаври заявив, що не має змоги заряджати електроенний браслет.
"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", - сказав митрополит УПЦ МП Павло.
Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).
Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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